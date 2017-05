Saint-Antonin présente son camion-échelle

«Une aubaine à 42 000 $», c’est ainsi qu’Yvan Rossignol, directeur incendie de Saint-Antonin, a qualifié la nouvelle acquisition de la Municipalité, soit un camion-citerne. «Il a passé tous les tests», a-t-il ajouté à propos de cette unité d’intervention datant de 1990.

La nouvelle résidence pour ainés de quatre étages construite à Saint-Antonin a largement influencé les dirigeants dans leur décision. Ce camion-échelle pourra notamment être utilisé pour les interventions incendie dans des bâtiments résidentiels de grande envergure, commerciaux et industriels. «Nous avons environ 25 bâtiments qui nous causaient problème à ce niveau. On doit aussi tenir compte du délai d’intervention, les premières minutes comptent», a précisé M. Rossignol.

Il y a également l’aspect de la sécurité des pompiers. «Nous avons déjà eu à intervenir sur une maison de trois étages avec une cheminée; nous avons été obligés de mettre des échelles sur des balcons. Il y a aussi des bâtiments avec un toit en couverture de tôle et une pente abrupte. C’est la notion de santé et sécurité au travail», a souligné le directeur incendie.

Le Service incendie de Saint-Antonin possède maintenant cinq véhicules : un camion-citerne, un camion-autopompe, un camion-échelle, un véhicule pour la désincarcération et une unité de service. La brigade est composée de 27 pompiers à temps partiel et un à temps complet, soit le directeur. «Le taux de réponse de nos pompiers est très bon, de 16 à 21 sur chaque intervention», a noté Yvan Rossignol. Celui-ci est aussi responsable du regroupement de la MRC de Rivière-du-Loup comprenant les services incendie de Saint-Arsène, Saint-Épiphane (comprenant Saint-François-Xavier-de-Viger), Saint-Paul-de-la-Croix et Saint-Cyprien.

Le camion-échelle peut être utilisé à partir d’aujourd’hui. Certains pompiers possèdent déjà la formation nécessaire puisqu’ils sont également à l’emploi du Service incendie de Rivière-du-Loup. Huit pompiers de la brigade de Saint-Antonin complètent actuellement leur formation et huit autres membres la suivront l’an prochain.

Notons finalement qu’une entente globale entre les services incendie de la MRC de Rivière-du-Loup sera bientôt officialisée, certains détails restent à préciser, concernant la facturation pour les services entre les municipalités. Lors d’interventions dans d’autres territoires municipaux, les véhicules équivalents d’une brigade à ceux déjà disponibles dans la municipalité où a lieu le sinistre ne pourront pas être facturés, seulement le temps/homme sera chargé.