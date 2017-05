Construction: dernier blitz de négociations pour éviter la grève

Après plusieurs mois d’impasse dans les négociations avec leurs employeurs, 175 000 travailleurs de la construction menacent de déclencher une grève générale illimitée mardi soir, et le KRTB ne sera pas épargné.

Depuis le 1er octobre 2016, les employeurs tentent de négocier avec les salariés afin d’obtenir une plus grande flexibilité des ouvriers en allongeant la plage horaire des travaux de construction. Ceux-ci contestent toutefois cette demande, estimant qu’elle porte atteinte à la conciliation travail-famille, puisqu’en acceptant une telle requête, ils risquent de créer encore plus d’instabilité dans leurs horaires. Pour les secteurs résidentiels et de la voirie et du génie civil, le conflit réside dans l’écart entre les demandes syndicales et les salaires offerts actuellement.

Si les deux parties n’arrivent pas à s’entendre et qu’une grève est déclenchée, la ministre du Travail du Québec, Dominique Vien, déclare qu’elle aura recours à la création d’une loi spéciale qui ne serait avantageuse pour aucune des parties.

Dans l’éventualité où une grève avait lieu, c’est l’ensemble des secteurs de la construction qui seraient frappés, soit la construction résidentielle, le génie civil et la voirie, l’industriel, l’institutionnel ainsi que le commercial. Selon le gouvernement du Québec, une telle grève entraînerait des pertes de 45 millions de dollars par jour. Le domaine de la rénovation en subirait cependant moins de conséquences.

Les négociations se poursuivront jusqu’à la fin de la soirée, faute de quoi les travailleurs de la construction agiront.