Entrave de l’autoroute 85 dans le secteur Cabano

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux d’aménagement paysager sont présentement en cours à Témiscouata-sur-le-Lac, dans le secteur de Cabano. Les travaux seront effectués du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h pour se terminer le 30 juin 2017 si toutes les conditions sont favorables.



Les travaux occasionnent des entraves dans les bretelles de l’échangeur 40 et la fermeture temporaire des accotements, soit entre les km 39 et 46 de l’autoroute 85.



Pendant les heures de travaux, les bretelles d’accès de l’échangeur 40 seront partiellement entravées. Les usagers de la route devront circuler sur la voie désignée et respecter les indications de la signalisation orange sur les lieux, et ce, tant pour leur sécurité que pour celle des travailleurs.

La limite de vitesse sera réduite dans la zone des travaux. À noter que la Sûreté du Québec pourra émettre des contraventions puisque la limite de vitesse affichée sur un chantier est légale.