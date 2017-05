L’eau cause des dommages à Rivière-du-Loup

Voir la galerie de photos

Les citoyens de la rue des Pruches à Rivière-du-Loup ne sont pas au bout de leurs peines. La pluie forte qui s’est abattue dans la soirée du 18 mai a causé bien des dégâts et des maux de tête aux propriétaires se trouvant près des travaux d’aqueduc et de déboisement pour la construction du nouveau bâtiment du CHSLD de Chauffailles.

La crue des eaux d’hier soir a par ailleurs été captée sur vidéo par un résident du secteur de la rue des Pruches. De la boue et une grande quantité d’eau ont circulé à l’arrière des terrains, situés près de l’hôpital. Une grande séance de nettoyage s’avèrera nécessaire afin d’en effacer les traces. Des citoyens pensent même intenter des poursuites en raison des dommages causés à la suite des travaux de déboisement.

Certains ont subi des dommages sur leur terrain, et pour d’autres, l’eau s’est infiltrée dans leurs résidences, un impact collatéral du déboisement. «Les arbres, c’est une protection contre les coups d’eau, je l’ai toujours dit», a souligné le conseiller de la Ville de Rivière-du-Loup, Jacques Minville. Rappelons que le 9 mai, ce dernier avait fait une sortie médiatique pour dénoncer la coupe de nombreux arbres qui formaient un mur-écran, certains de ces feuillus étaient âgés de plus de 25 ans. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent avait par la suite assuré qu’un reboisement serait fait.

Des morceaux d’asphalte ont été arrachés sur les rues Saint-Pierre et Saint-André, et de l’eau s’est également retrouvée dans une résidence de la rue Saint-Pierre à Rivière-du-Loup. «On voit l’importance de faire ces travaux le plus rapidement possible dans la côte Saint-Pierre pour éviter de telles situations», estime M. Minville.

La Ville de Rivière-du-Loup confirme que les Travaux public se sont affairés sur la rue Saint-Pierre et la rue Saint-André afin de réparer les dommages causés par la pluie. «Les impacts de cette pluie dans les résidences seront connus en début de semaine lorsque nous recevrons les réclamations», complète le directeur des communications de la Ville de Rivière-du-Loup, David Lemelin.