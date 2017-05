L'Héritage I prêt pour l'été

L’Héritage I est sur le point de larguer les amarres pour une nouvelle saison de navigation qui débutera le jeudi 25 mai. Afin d’être prête pour la saison 2017, la Compagnie de Navigation des Basques a assumé des coûts d’environ 20 000$ pour effectuer des travaux d’amélioration nécessaires sur le traversier.

Au total, le projet d’amélioration s’élève à 384 000$ et la Compagnie est toujours en attente d’une confirmation de subvention du gouvernement qui permettra d’effectuer les autres travaux prévus.

«Nous avons mis l’accent sur ce qui nous apparaissait le plus essentiel et urgent alors que d’autres éléments peuvent être reportés à l’automne», précise Patricia Russel, directrice générale de la Compagnie de Navigation des Basques.

La timonerie du navire a subi une mise à niveau de 15 000$: les équipements, qui dataient de 1973, ont été remis à neuf pour s’adapter aux nouvelles technologies afin d’être plus efficaces et sécuritaires. Les ordinateurs de bord, le système de navigation assistée par GPS, les radars, les sonars et même l’ameublement ont été renouvelés. Les deux hélices et le système de ventilation restent à remplacer, entre autres.

«Nous avons quand même pu inscrire notre demande à l’intérieur d’une mesure spéciale par laquelle on nous assure que si notre demande est acceptée, les dépenses engagées avant même la confirmation de l’aide financière seront admissibles», poursuit Mme Russel.

NOUVEAU SERVICE DE RÉSERVATIONS

La Compagnie de Navigation des Basques s’est également doté d’un service de réservations en ligne conçu par l’entreprise CDE Solution informatique de Sherbrooke. Nancy Gauvin, fille de monsieur Réginald Gauvin, résident de Trois-Pistoles, est à l’origine de ce produit qui permettra d’effectuer les réservations, d’indiquer les annulations et de suivre le tout en temps réel.

D’ailleurs, après 25 ans de service à bord de l’Héritage I, le capitaine François Thériault cédera les commandes au capitaine Alexandre de Lasalle qui sera secondé du capitaine Gérard Belley. Le traversier effectuera la traverse Trois-Pistoles/Les Escoumins jusqu’au 10 octobre.