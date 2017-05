Le Bas Saint-Laurent se passionne pour le camping

Dans le cadre de la Semaine québécoise du camping, l'Association régionale de camping et de caravaning du Bas-Saint-Laurent entend elle aussi être de la partie. Elle tiendra donc à Témiscouata-sur-le-Lac une série d'activités afin de promouvoir la pratique du camping.

Dans le cadre de ces sept jours de festivités, la population du Témiscouata-sur-le-Lac et ses environs est donc invitée à venir camper à un tarif spécial ou à visiter l'organisme, le samedi 27 mai prochain à compter 11 h, au Camping Cabano, situé au 1155 chemin du Golf, Témiscouata-sur-le-Lac. Sur place, les visiteurs auront droit à une visite des installations du Camping Cabano, quelques VR en démonstration, à un défi pour le montage d’une tente et à l’animation d’un atelier par ASTER.

«Nous sommes très heureux d’offrir à la population de chez nous l’occasion de découvrir les richesses de la région, les diverses possibilités qui s’offrent à tous les types de campeurs et de promouvoir les plaisirs associés au camping», souligne Arthur Trudel, président de l’Association. «Notre fierté est d’autant plus grande que l’activité que nous organisons s’inscrit dans le cadre de la tenue de la Semaine québécoise du camping», poursuit-il.

Il faut savoir que l’industrie du camping et du VR apporte une contribution considérable à l’économie du Québec et joue également un rôle important dans les différentes communautés québécoises. «Les campeurs et les caravaniers sont des touristes, et à ce titre, ils investissent dans une région lorsqu’ils voyagent», souligne Michel Quintal, président de la Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC).

«Les centaines de terrains de camping du Québec sont également générateurs d’emplois dans leur communauté et c’est sans compter toutes les valeurs positives associées à la pratique du camping», poursuit-il.

Du 22 au 28 mai 2017, ce sont plus de 300 organismes œuvrant dans l’industrie du camping partout au Québec qui seront mobilisés dans leur communauté afin d’organiser des activités visant à faire connaître aux Québécois les joies de pratiquer ce loisir. Pour connaître l’ensemble des activités qui sont proposées à travers le Québec du 22 au 28 mai prochain dans cadre de la Semaine québécoise du camping, nous vous invitons à visiter www.semainecamping.com.