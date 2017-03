Écoles fermées au KRTB

En raison des mauvaises conditions météorologiques, toutes les écoles et les services de garde des commissions scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs sont fermés pour la journée.

Les cours ont aussi été suspendus pour la journée au Collège Notre-Dame et au Cégep de Rivière-du-Loup.

» Pour plus de détails concernant les fermetures d'écoles, consultez notre section Info Tempête.

ROUTES

L'autoroute 20 est fermée dans les deux directions entre Sainte-Anne-de-La-Pocatière et Rimouski en passant par Rivière-du-Loup en raison des mauvaises conditions routières et climatiques. Il en est de même pour l'autoroute 85 entre Dégelis et Saint-Antonin, ainsi que la 132 entre Rimouski et Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

Il est conseillé de retarder tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. L'accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles. La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle par moments dans la forte neige et la poudrerie.

MÉTÉO

Environnement Canada a émis ce matin un avertissement de tempête hivernale pour la région du KRTB. Des vents forts de plus de 100 km/h continuent de souffler sur les régions le long du Saint-Laurent à l'est de Québec, ce qui provoque de la poudrerie généralisée.

On prévoit encore des accumulations de neige de 5 à 10 cm pour l'avant-midi, alors qu'on en attendait une trentaine en soirée hier et cette nuit.