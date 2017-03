Un chiffre d’affaires à 42 622 000 $ pour Promutuel Assurance Rive-Sud

Au terme de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2016, Promutuel Assurance Rive-Sud a présenté des résultats qui lui permettent d’afficher une croissance de ses primes souscrites de 6 %, ce qui porte son chiffre d’affaires à 42 622 000 $.

Promutuel Assurance Rive-Sud a remit un total de 22 467 000 $ en indemnités aux membres-assurés victimes d’un sinistre au cours de la dernière année.

Malgré une année marquée notamment par de la pluie abondante en été, occasionnant des dommages par l’eau, et par plusieurs tempêtes de neige, provoquant une augmentation des réclamations en assurance automobile, un hiver très doux et la gestion efficace de la Mutuelle ont permis de dégager un excédent d’assurance de 1 128 000 $, ce qui porte l’avoir des membres à 37 942 000 $.

Parmi les faits saillants de 2016, mentionnons une présence numérique accrue ainsi que l’accent mis sur l’agilité, les gains opérationnels et l’expérience client. «À l’image de l’industrie de l’assurance, les attentes de nos clients évoluent constamment. Plus que jamais, nous voulons donc bien connaître leurs besoins et y répondre de façon efficace et novatrice », a conclu le directeur général de Promutuel Assurance Rive-Sud, Mario Montminy.

PROMUTUEL ASSURANCE RIVE-SUD

Bien implantée dans la région depuis plus de 100 années, Promutuel Assurance Rive-Sud compte sur l’expertise de près de 100 employés, au service de ses 40 235 membres-assurés. Promutuel Assurance Rive-Sud fait partie du Groupe Promutuel, qui figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec.