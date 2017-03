Guy Caron dévoile les détails de sa proposition de revenu de base

Le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques Guy Caron et candidat à la direction du Nouveau parti démocratique (NPD) s’engage à sortir les Canadiens du cercle vicieux de la pauvreté en leur proposant un revenu de base. Il suggère une prestation imposable afin que personne ne vive sous le seuil de faible revenu.

«Les inégalités économiques et la pauvreté ne sont pas inévitables. Il est temps que tous les Canadiens puissent accéder à un revenu de base, afin que chacun puisse répondre à ses besoins essentiels», explique M. Caron.

Selon ce dernier, environ 70 % des Canadiens vivant dans la pauvreté sont considérés comme des travailleurs pauvres, c'est-à-dire qu’ils travaillent, mais ils ne gagnent pas assez pour joindre les deux bouts. Guy Caron estime qu'un revenu de base donnera aux Canadiens la chance d'investir dans leur propre avenir afin qu'ils puissent, à leur tour, investir dans leurs collectivités.

«Nous avons besoin de nouvelles approches pour relever les défis économiques auxquels nous sommes confrontés, et il est grand temps de passer au-delà du faux choix entre libéraux et conservateurs. Nous avons réellement l'occasion de faire les choses différemment et mieux si nous faisons des choix différents et meilleurs, à compter de maintenant», ajoute Guy Caron.

Le revenu de base est une prestation imposable qui servira de «supplément» afin d’aider les Canadiens à atteindre les «seuils de faible revenu» (SFR) définis par Statistique Canada. Les SFR sont émis chaque année et sont basés sur l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour tenir compte du taux l'inflation et du coût de la vie. Le revenu de base correspondrait donc étroitement aux besoins de chaque individu ou chaque famille.