Jean-Pierre Rioux est inquiet pour l’avenir de la Chambre de commerce

Jean-Pierre Rioux a commenté la situation actuelle de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges. «La base de notre effervescence commerciale passe avant tout par une implication citoyenne de ses bénéficiaires, soit ses commerçants. Et à ce niveau, il semble y avoir une carence difficile à redresser par les membres du conseil d’administration d’impliquer sa base», a mentionné le maire de Trois-Pistoles.

Le maire a également indiqué que la Chambre de commerce a perdu sa ressource (directeur général) qui a démissionné il y a quelques semaines. «Pour l’instant, la Chambre continue ses activités auprès de ses membres sous forme de bénévolat faute de revenus nécessaires pour y payer une ressource», a-t-il précisé.

Dans la publication de la Ville de Trois-Pistoles, Le Courrier municipal, la Chambre de commerce parle de ses défis. À cet effet, elle a répertorié les entreprises, services et organismes qui sont au cœur de la dynamique locale. «Cet exercice a résulté en des données positivement surprenantes : le milieu compte pas moins de 326 établissements (incluant les diverses associations, organismes et institutions) dont 248 entreprises. Ce grand total de 248 entreprises indique clairement que le milieu, malgré sa faible démographie, cultive avec succès une culture entrepreneuriale qui en fait une plaque tournante de l’économie régionale», a souligné l’organisme.

MOBILISATION

La Chambre de commerce de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges admet que la mobilisation de ses membres représente un enjeu important : «Les défis sont nombreux, dont celui, au premier plan, de regrouper toutes les forces commerciales du milieu, condition première à des actions bénéfiques pour tous et susceptibles de faire boule de neige.»

«Le conseil de ville croit toujours que lorsque ce regroupement de commerces retrouvera dans son cercle un dynamisme passant par un membership accru et une implication terrain, il pourra s’outiller pour mieux encourager l’activité commerciale dans nos murs sous forme de promotions et de fidélisation de sa clientèle. La Ville sera au rendez-vous», a souligné M. Rioux.

À cet effet, la Chambre de commerce maintient le programme d’achat local mis en place à l’automne 2014 et qui continue de faire ses preuves. Les certificats-cadeaux échangés chez les marchands locaux ont généré jusqu’ici plus de 13 000 $ en achat local. Uniquement cette année, 255 de ces certificats-cadeaux ont déjà été vendus et échangés.

FAIBLE PRÉSENCE SUR LE WEB

Jean-Pierre Rioux s’inquiète également qu’un faible nombre de commerces situés sur le territoire de la Chambre ont accédé au web pour augmenter leur visibilité : «48 % des 326 établissements répertoriés ont leur propre page web.» On peut effectivement s’interroger sur ce pourcentage de présence sur Internet puisqu’en 2017 on serait porté à croire que tous les commerces, ou presque, devraient avoir une page web.

Une autre donnée fournie par la Chambre de commerce et utilisée par Jean-Pierre Rioux nous laisse encore davantage songeur. Seulement 16 % des entreprises s’affichent sur Facebook, le réseau social par excellence sur la toile. «Très peu se sont outillés pour offrir des achats en ligne», a ajouté M. Rioux.