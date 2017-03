2e édition du Babillard de l’emploi dans les Basques

Les membres du comité Place aux Basques sont fiers de procéder au lancement de la deuxième édition du Babillard de l’emploi qui se tiendra le mardi 28 mars prochain aux Galeries Trois-Pistoles de 11 h à 18 h. Cet évènement constitue le rendez-vous incontesté́ des chercheurs d’emploi et des employeurs du territoire qui sont à la recherche de main-d’œuvre pour pourvoir des postes vacants.

Sur place, les chercheurs d’emploi pourront consulter les nombreuses offres recensées par l’équipe de Place aux Basques et postuler pour celles qui correspondent à leur profil. Une équipe de conseillers sera d’ailleurs disponible afin d’accompagner ceux et celles qui en auront besoin.

SUR LE WEB

Pour cette 2e édition, le Babillard de l’emploi innove et se transporte sur le Web par le biais des plateformes des différents partenaires (sites organisationnels, médias sociaux, etc.). Il sera aussi possible de consulter les offres d’emploi du Babillard directement sur le Placement en ligne d’Emploi-Québec à l’adresse suivante : www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca.

Le Babillard de l’emploi, c’est aussi le recensement des postes vacants dans la MRC des Basques. Les employeurs de la région sont donc invités à faire connaitre à l’équipe de Place aux Basques leurs besoins de main-d’œuvre afin que ceux-ci soient affichés sur le Babillard, tant physiquement que virtuellement.