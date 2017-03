La Boîte Fraîcheur sera officiellement soutenue par Moisson Kamouraska

Le projet de La Boîte Fraîcheur, né d’une concertation inter-MRC (Rivière-du-Loup, Kamouraska et Les Basques) et onze représentants des organismes communautaires en 2012, fait maintenant partie intégrante de la mission de l’organisme Moisson Kamouraska.

À ses débuts en 2012, le projet de la Boîte Fraîcheur était géré par un comité-pilote formé de onze représentants des organismes communautaires, du réseau public de la santé, des services sociaux, du développement local, de l'agriculture et des saines habitudes de vie. Avec Moisson Kamouraska comme fiduciaire, l’objectif de ce projet était de favoriser l’installation et le développement de saines habitudes alimentaires auprès de la population et des organismes communautaires des trois régions.

Depuis, le projet a évolué et sera maintenant entièrement coordonné par l’organisme Moisson Kamouraska. Grâce à la participation de divers partenaires tels que Kamouraska en forme (Cosmoss), le Fonds éolien Viger-Denonville et le soutien financier octroyé par le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le service de La Boîte Fraîcheur sera maintenu sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup et du Kamouraska. «50% de nos clients utilisent le service de La Boîte Fraîcheur comme un dépannage alternatif et l’autre 50% soutient le projet en faisant un geste solidaire par l’achat de boîtes à prix réguliers», a aindiqué Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska.

De retour à la télévision

Au grand bonheur de la communauté, l’émission « coup de cœur » 2015 des abonnés de Vidéotron est de retour avec une nouvelle série de 12 émissions présentées les lundis à 17h30 au 609 et en rediffusion pendant la semaine. Cuisinez votre Boîte Fraîcheur est une émission de cuisine régionale ayant pour but de faire connaître La Boîte Fraîcheur. En compagnie de l’animatrice Amélie Dionne, personnalité et chef invités se donnent le défi de cuisiner, tous les lundis, avec les fruits et légumes de la Boîte.