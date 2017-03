«Boostez votre leadership au féminin» avec Femmessor

C’est le mercredi 7 juin prochain à l’Hôtel Rimouski que se tiendra le Colloque de l’entrepreneuriat féminin au Bas-Saint-Laurent (organisé par Femmessor Québec, bureau du Bas-Saint-Laurent). Sous le thème « Boostez votre leadership au féminin!», l’évènement revient en force cette année avec une programmation des plus prometteuses et sera également ouvert aux hommes.

Au fil du temps, le colloque Femmessor Bas-Saint-Laurent, regroupant environ 200 participants-es, est devenu un lieu privilégié d’échange pour les femmes entrepreneures et les futures entrepreneures. De par sa mission, Femmessor souhaite offrir l’occasion aux femmes de créer des opportunités d’affaires, de tisser des liens, de s’inspirer, de partager leur expérience et de développer leurs compétences en affaires.

En participant à cette activité, les participants-es assisteront à des conférences et des ateliers qui sauront stimuler, motiver et les mettre à l’épreuve. De plus, des femmes entrepreneures inspirantes de la région seront mises à l’honneur lors de la présentation d’un Failcamp et de conférences PEP (partager, expérimenter, propulser).

La programmation sera annoncée dans quelques semaines. Ferez-vous partie de cet événement tant attendu? C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Il en coûte 129 $ plus taxes pour la journée (pré-vente jusqu’au 15 avril inclusivement).

Pour informations ou inscription visitez le https://boostezvotreleadershipaufeminin.eventbrite.ca