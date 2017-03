Un avenir qui promet pour Espace centre-ville

C’est en présence de ses deux partenaires, soit la Ville de Rivière-du-Loup et la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup, que l’équipe Espace centre-ville tenait cette semaine une première rencontre de travail.

En effet, c’est au terme d’une assemblée tenue il y a un mois, soit le mercredi 1er février dernier, qu’une quarantaine de gens d’affaires du centre-ville ont manifesté leur volonté de fonder un organisme à but non lucratif. Cette rencontre très positive a donné le coup d’envoi à un avenir prometteur pour le regroupement Espace centre-ville alors que cinq commerçants ont manifesté leur volonté de s’impliquer dans la future corporation.

L’organisme Espace centre-ville sera formé d’un représentant de la Ville, d’un représentant de la SADC et de cinq commerçants. Il aura pour mission d’assurer le dynamisme et l’animation du centre-ville. Jean-Louis Lévesque du Vrac, Robert Boucher du Van Houtte, Sébastien Lévesque de Cyclo-Expert, Sandra Saint-Jean de Frais Délices et Nicolas Bélanger de la Boutique du travailleur prendront les rênes du nouvel organisme qui devrait tenir son assemblée générale de fondation au début du mois de mai 2017.

À court terme, des actions sont prévues pour concrétiser la constitution de l’organisme, embaucher un chargé de projet, élaborer un plan d’action pour l’année en cours et faire des propositions en fonction du budget d’activités. Rappelons que la personne-ressource et le local seront payés par les contributions de la Ville de Rivière-du-Loup et de la SADC et que les frais reliés aux activités devront être assumés par la contribution des commerçants membres de l’organisme.

Un centre-ville fort et prospère passe par l’implication de ses commerçants et les gens d’affaires ont bien démontré cette volonté de travailler ensemble puisque près de 100 commerçants appuient la création de cet organisme et se sont dits prêts à l’appuyer financièrement au moyen d’une cotisation volontaire d’un montant variant entre 125 $ et 225 $ par année selon les catégories.