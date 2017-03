Basques, Rivière-du-Loup et Témiscouata : Plus de 90 % des personnes ont un médecin de famille

Les MRC des Basques, de Rivière-du-Loup et de Témiscouata font bonne figure dans les chiffres dévoilés par la Coalition Avenir Québec (CAQ) concertant le pourcentage de personnes qui ont un médecin de famille, plus de 90 % dans chaque secteur.

La CAQ soutient cependant que des milliers de patients de la région du Bas-Saint-Laurent cherchent toujours un médecin de famille, même si la cible du ministre Gaétan Barrette est déjà atteinte. En fait, seulement le territoire de Rimouski n’atteint pas la cible de 85 %, soit 81,9 %. Le porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière de santé, François Paradis, après avoir obtenu et analysé de nouvelles données de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), affirme donc que 3 149 patients (1 714 pour atteindre la cible de 85 %) chercheraient encore un médecin de famille à Rimouski.

La MRC des Basques obtient le meilleur résultat avec 92,7 %. La CAQ note toutefois que 22 patients sont inscrits au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF). La MRC de Témiscouata figure également en tête de liste avec 91,6 % et 81 personnes inscrites au Guichet d’accès. La MRC de Rivière-du-Loup fait aussi très bien avec 90,9 % de sa population inscrite auprès d’un médecin de famille. Cependant, 489 patients sont inscrits au Guichet d’accès.

En janvier 2017, la moyenne d’inscription était de 87,1 % dans le Bas-Saint-Laurent, mais 6 493 patients étaient tout de même inscrits au Guichet d’accès à un médecin de famille, a laissé savoir le député caquiste. «En mai 2015, le ministre Barrette affirmait pourtant haut et fort que ‘’85 % de la population à inscrire, c’est la totalité de la population qui le désire. 85 %, c’est 100 % des gens qui recherchent un médecin de famille’’. Or, rien n’est plus faux», indique M. Paradis. La CAQ exige du ministre de la Santé qu’il change immédiatement la cible de 85 % pour la fixer à 100 %.