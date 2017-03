Invitation au lancement de campagne de Guy Caron

Le député Guy Caron (Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques) conclut sa tournée à travers le Québec ce samedi 4 mars à Rimouski et invite les citoyens de sa circonscription à venir discuter avec lui au Bar Sang Royal, établissement bien connu de la région. Guy Caron a annoncé lundi qu'il briguait la direction du NPD.

«Depuis mon lancement officiel, j’avais très hâte de venir à la rencontre des gens de chez nous. Je passe toute la semaine à rencontrer des leaders économiques et environnementaux ainsi que des membres et citoyens de partout au Québec, et rien de mieux que finir cette première semaine de campagne avec les miens dans le Bas-St-Laurent», explique M. Caron

L’évènement de lancement aura donc lieu à Rimouski, ce samedi 4 mars dès 17 h, au Bar Sang Royal.

«Venez me parler de vos préoccupations et de vos rêves, nous avons une formidable opportunité de contribuer à changer pour le mieux notre communauté et notre société. Ensemble, rien n’est impossible», ajoute M.Caron.

INFORMATIONS :

Quoi : Guy Caron lance sa campagne à la direction du NPD

Où : Sang Royal, 101-d Rue Saint Germain Ouest, Rimouski, QC G5L 4B6

Quand : Samedi 4 mars 2017 dès 17 h