Circulation sur la route 132 : la solution se fait attendre

En vue de la prochaine saison touristique, plusieurs options sont toujours envisagées par le ministère des Transports du Québec pour éviter les congestions sur la route 132 à Notre-Dame-des-Neiges. Le maire de la Municipalité, André Leblond, déplore qu’une seule solution proposée par le MTQ soit à ses yeux «réalisable».

Selon ce dernier, la construction de murets de béton afin de mieux définir les entrées des commerces est la seule avenue qui pourra être supportée financièrement par la Fromagerie des Basques et la Municipalité. L’embauche de signaleurs professionnels pour contrôler le flot de piétons a également été évoquée pour améliorer la situation. «Ça fait partie de la solution. Il y aura aussi un petit travail à faire du côté de l’affichage pour rediriger les gros véhicules», souligne M. Leblond.

Selon Miryam Leclerc, porte-parole du ministère des Transports du Québec, plusieurs options sont toujours envisagées pour améliorer la circulation dans ce secteur de la route 132, malgré les prétentions du maire. «On a évoqué entre autres l’installation de glissières de sécurité en béton au centre de la chaussée pour empêcher le virage à gauche, et mieux définir les entrées et sorties des commerces.» La construction d’un ilot central s’ajoute aux options de créer une passerelle surélevée ou un passage sous-terrain pour les piétons et l’ajout d’un feu de circulation.

Le directeur général de la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, Philippe Massé, souligne qu’elle ne prend pas part aux négociations. «C’est sûr que la situation sur la route 132 cause des inconvénients. On a des plaintes, tout ce qu’on peut faire, c’est mettre de la pression pour changer la configuration», explique M. Massé.

Les échéanciers seront définis lorsqu’une décision finale sera fixée sur la marche à suivre. L’objectif est de commencer les travaux le plus rapidement possible étant donné la demande pour améliorer la situation dans le secteur.