Les écoles primaires de la région de Rivière-du-Loup rouvertes en après-midi

Les écoles primaires de la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup rouvriront leurs portes cet après-midi. Elles avaient été fermées ce matin en raison des mauvaises conditions routières.

L'école secondaire de Rivière-du-Loup demeurera fermée. Le CFP Pavillon-de-L'Avenir est également fermé. Aucun cours ne sera dispensé à la CS du Fleuve-et-des-Lacs pour la journée.

Les services de garde demeurent ouverts, à l'exception de ceux de Lac-des-Aigles et de Saint-Michel-du-Squatec, qui sont fermés. Les cours ont aussi été suspendus pour la journée au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup.

MÉTÉO

Un avertissement de pluie verglaçante a été émis ce matin par Environnement Canada pour la région. On en prévoyait cette nuit jusqu'en après-midi. Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes.