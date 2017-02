Une 4e édition pour les Dragons du Témis

Le 23 février dernier s’est déroulée la 4e édition des Dragons du Témis. En tout, 4 équipes sont venues présenter leurs projets entrepreneuriaux au comité de Dragons composé de Michael Lang, propriétaire de ML Action, Vallier Daigle, président de la SADC de Témiscouata et Marie-Lyne Michaud, propriétaire de la Station Service Michaud.

L’objectif des jeunes était d’obtenir de l’aide financière et technique ainsi que du mentorat afin de poursuivre leurs projets. La présentation des projets se tenait encore une fois cette année dans le décor chaleureux du BeauLieu Culturel de Témiscouata à Témiscouata-sur-le-Lac. Il y a eu 4 présentations : deux équipes provenant de l’École secondaire du Transcontinental, soit Trans-ail avec leur plantation d’ail biologique et local ainsi que Transforme pour la rénovation du centre de conditionnement physique; l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi avec leur projet de création de bandes dessinées ayant comme thématique la persévérance scolaire et finalement Fay Chabot avec son projet de cours de boxe offerts dans la municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata.

Le projet Les Dragons du Témis a pour but de permettre aux jeunes de vivre une expérience entrepreneuriale, de développer les valeurs et les compétences qui y sont associées et de favoriser la persévérance scolaire. À travers ces projets, les jeunes développent différentes qualités entrepreneuriales telles que la persévérance, la créativité, le leadership et l’esprit d’équipe. Le Carrefour jeunesse-emploi tient à encourager de telles initiatives chez les jeunes et développer l’esprit d’entreprendre chez notre relève future.

La mise sur pied de tels projets est possible grâce à la mobilisation de différents agents du milieu dont les enseignants et, dans certains cas, de parents qui s’impliquent et qui ont à cœur la réussite des jeunes. De plus, le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata aimerait remercier ses partenaires: la SADC de Témiscouata, le BeauLieu Culturel de Témiscouata, la Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata, la Caisse populaire du Portage ainsi qu’Info Dimanche.

En tout, ce sont plus de 2 000 $ qui ont été distribués lors de cette journée pour soutenir des initiatives jeunesse. Grâce à cette aide, les équipes pourront mener à bien leur projet dans un esprit de pérennité et ainsi combler des besoins présents sur le territoire de la MRC de Témiscouata.