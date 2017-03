Les barils et composteurs sont de retour au IGA

Fort d’un succès qui ne s’essouffle pas depuis huit ans, le Fonds Éco IGA reprend sa distribution de barils récupérateurs d’eau de pluie et de composteurs domestiques.

La distribution aura lieu du 20 avril au 16 juillet. Les barils sont issus de la récupération et sont fabriqués à partir de plastique recyclé. Un baril récupérateur d’eau de pluie peut permettre une économie de 4 800 litres d’eau par an.

Plus de 72 000 barils récupérateurs d’eau de pluie et près de 13 000 composteurs ont été distribués depuis le début du programme, en 2010. Afin d’obtenir un baril ou un composteur à prix réduit, les citoyens doivent s’inscrire sur le site Internet du Jour de la Terre. Les inscriptions s’échelonneront sur 3 périodes débutant le 27 février, le 20 mars et le 3 avril et se termineront 10 jours avant chaque date de distribution.