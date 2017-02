Fraserville : du village linéaire à la ville industrielle

La Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup reçoit la gestionnaire des programmes culturels et patrimoniaux à la Ville de Rivière-du-Loup, Julie Martin, le jeudi 2 mars, 19 h 30, à la Maison de la Culture.

Elle est également connue pour avoir, à titre de chargée de projet, réalisé en 2010 une exposition virtuelle sur l’histoire du chemin de fer pour le Musée du Bas-Saint-Laurent. Historienne de formation, elle a travaillé sur différents projets de recherche et de mise en valeur du patrimoine local, de circuits touristiques, d’inventaires architecturaux, de synthèses historiques et d’études de potentiel archéologique. Un deuxième volet à la présentation portera sur Georges Ouimet, portrait d’un bâtisseur car sa vie et ses réalisations ont marqué le paysage urbain louperivois.