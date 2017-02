Tourisme Rivière-du-Loup en préparation pour la saison estivale

La saison hivernale bat son plein, mais les gens qui gravitent dans le secteur touristique sont plus actifs que jamais pour se préparer pour la prochaine saison estivale. Au cours des derniers mois, le site web et l’application de Tourisme Rivière-du-Loup ont connu différentes améliorations pour faciliter l’accès à l’information.

Le nouveau guide 2017 est également prêt et il sera rapidement utilisé puisque l’équipe de Tourisme Rivière-du-Loup et différents partenaires s’apprêtent à partir pour Montréal et Québec pour les salons de moto et vélo. Cette opération charme permettra également de présenter la nouvelle carte des circuits d’exploration mettant en valeur toutes les municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup.

Outre les circuits vélo, moto et voiture, cette carte fait place pour la première année à un volet dédié à la randonnée avec le «guide du randonneur». On y retrouve différents sentiers, leur distance, et leur niveau de difficulté.

Cette version 2017 permet de continuer à offrir aux touristes la possibilité de faire une panoplie d’activités de plein air variées, de gouter aux produits régionaux, de rencontrer des artisans et de sillonner les routes panoramiques aux paysages uniques.

La carte des circuits d’exploration est disponible au bureau d’information touristique de Tourisme Rivière-du-Loup, à celui de Notre-Dame-du-Portage sur l’autoroute 20 et sur internet au www.tourismeriviereduloup.ca section «Quoi faire».

La carte de la Ville de Rivière-du-Loup et du centre-ville revient en force. Outil incontournable et très populaire auprès des touristes, cette carte est éditée à 35 000 copies. Outre les deux bureaux d’accueil, elle est disponible dans tous les hôtels et à de nombreux endroits à Rivière-du-Loup. Elle est également utilisée pour les congressistes et pour tous les évènements sportifs.