Un concert-bénéfice permet d’amasser 5 000$

L'Harmonie de Rivière-du-Loup et les divers organismes à but non lucratif qui ont pris part à la levée de fonds du concert de Noël du Partage du 18 décembre au Centre culturel Berger se sont partagé des recettes d'environ 5 000$.

Les principaux partenaires de l'Harmonie étaient le Cercle des fermières de Rivière-du-Loup, la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup et Patrimoine et culture Notre-Dame-du-Portage.

Au final, tout près de 600 billets ont été vendus pour ce spectacle de Noël qui a présenté différents classiques, nouveautés et certaines pièces avec des chanteurs solistes. Les spectateurs ont vécu deux heures de musique dans une ambiance festive.

L’Harmonie de Rivière-du-Loup fête son centenaire en 2017. Un spectacle remémorant les 100 ans d’histoire de l’Harmonie sera présenté le 28 mai au Centre culturel Berger en après-midi.

L’Harmonie de Rivière-du-Loup est un regroupement de musiciens bénévoles qui offre des prestations musicales partout en région. Des pratiques hebdomadaires sont effectuées tous les lundis soirs à leur local situé au, 70, rue Frontenac à Rivière-du-Loup.