Défi réussi pour Hugo Campagna contre la sclérose en plaques

Le Louperivois, Hugo Campagna, a accompli avec brio son défi de l’ascension du Kilimandjaro pour venir en aide à la Société de la sclérose en plaques du Québec. En effet, le 21 janvier dernier à 6:30 AM (heure de Tanzanie) il atteignait, avec neuf autres personnes dont le guide de l’entreprise Karavaniers, le haut de cette montage légendaire.

Les amateurs de plein air prendront plaisir à consulter le blog d’Hugo, sur son voyage, à l’adresse : furotte.wordpress.com. Rappelons que lors du 5 à 7 organisé par Hugo et ses amis collaborateurs, dont le musicien Éric Gagné et la formation GAGNÉ, à la P’tite Grenouille de Rivière-du-Loup, qui s’est tenu le samedi 26 novembre 2016, la somme de 1 155 $ a été amassée. Les Louperivois se sont montrés généreux. Les collaborateurs de l’évènement adressent à tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre, un grand merci pour la recherche en SP.

De retour au Québec, et ne voulant pas s’arrêter sur une aussi bonne lancée, Hugo collabore à nouveau avec le musicien Éric Gagné et organise une autre soirée, cette fois-ci en territoire montréalais, toujours pour la même cause. Rendez-vous est donné le samedi 25 février 2017 au Patro Vys, 356, avenue du Mont-Royal à 20 h. Les billets sont en vente dès maintenant via le Réseau Admission et auprès d’Hugo ou d’Éric.

Vous pouvez faire un don à l’adresse suivante (copier-coller dans votre navigateur) : http://mssoc.convio.net/site/TR/IChallengeMS/NationalOffice?px=2601182&pg=personal&fr_id=5264&s_locale=fr_CA.

De plus, l’évènement est publicisé dans Facebook par Gagné : «Gagné en show pour la SP – Bravo Hugo!».