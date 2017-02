Investissement Québec accorde un prêt de 1,25 M $ à Produits forestiers Basques

L’entreprise Produits forestiers Basques qui a son complexe d’opération à Saint-Mathieu vient d’obtenir d’Investissement Québec un prêt de 1,25 M $. C’est dans le cadre de la tournée «Propulser nos manufacturiers innovants», que l’annonce en a été faite la semaine dernière.

Visant à sensibiliser les manufacturiers de la région à la nécessité de prendre le virage numérique, Investissement Québec a consenti ce prêt substantiel à l’entreprise spécialisée en fabrication de charbons de bois pour le barbecue afin qu’elle poursuive le renouvellement de ses équipements de production, des fours de carbonisation notamment, fabriqués sur mesure.

Construits et aménagés à l’hiver 2015-2016, les nouveaux fours sont plus grands et plus performants. L'entreprise peut ainsi augmenter sa capacité de production en en diminuant les coûts, améliorer son procédé de fabrication et financer des activités de recherche et développement en vue d'optimiser ses procédés.

Le directeur général de Produits forestiers Basques, David Huard, ajoute que le secteur de l’ensachage de l’usine sera particulièrement touché par cette aide financière. «Nous n’embaucherons pas d’autre personnel dans un avenir rapproché mais nous pourrons consolider les emplois déjà existants en plus de développer de nouveaux marchés dont le centre et l’ouest des Etats-Unis.»

Les charbons de bois de Produits forestiers Basques ont l'avantage d'offrir un bilan de carbone neutre en gaz à effet de serre. L'entreprise se démarque d'ailleurs par sa certification FSCTM (Forest Stewardship Council).

40 ANS DE PRODUCTION

L’année dernière, l’usine a subi une importante cure de rajeunissement avec la démolition de 12 fours à carbonisation qu’on a remplacés par autant de nouveaux fours.

On y produit du charbon d'érable depuis près de quatre décennies. Fondée en 1978, l’entreprise a été acquise en 1988 par Groupe Félix Huard avant de passer aux mains des employés cadres de cette corporation en 2013.

On a su y maîtriser l'art de fabriquer un produit de qualité reconnu par des chefs, des traiteurs et de fins connaisseurs de barbecue et de grillades dans la plupart des grands centres du nord-est de l'Amérique du Nord, que ce soit à Montréal, Boston, Toronto ou New York.

L’entreprise étant à la recherche de nouveaux marchés, ses produits sont maintenant vendus dans des régions aussi éloignées que la Colombie Britannique et la Floride.

Mieux connu sous les marques Charbon de bois francs Basques et Nature's Own, le produit doit son succès à la combinaison d'une précieuse expérience acquise par ses employés et du choix de sa matière première, principalement des billes de bois d'érable à sucre et de bouleau jaune (merisier).

La matière première utilisée provient de programmes d’aménagement forestier en conformité avec les règles d’aménagement forestier durable. On n’utilise que des portions d’arbres résiduelles après que les billes de sciage en ont été extraites.