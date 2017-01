Le Camp musical St-Alexandre reçoit un défibrillateur

L’équipe du Camp musical St-Alexandre pourra bénéficier d’un équipement essentiel à la sécurité de ses visiteurs, un défibrillateur. Il a été offert par Denis Landry de Dessercom au directeur du Camp musical, Mathieu Rivest.

«Dessercom et ses employés sont fiers d'offrir un défibrillateur LIFEPACK au Camp musical St-Alexandre dans le cadre de leur programme d’implication dans la communauté. Notre mandat est de supporter et de promouvoir la mission des services préhospitaliers d'urgence du Québec et cette collaboration y contribue directement» a affirmé Denis Landry de Dessercom.

La mairesse de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, à l'origine de cette demande, était visiblement très heureuse que le projet puisse se concrétiser. Consciente du nombre d'activités tenues au Camp musical avec des clientèles diverses, elle a remercié les ambulanciers présents pour ce partenariat.

«Depuis plusieurs années, le Camp musical souhaitait obtenir un défibrillateur. Nous pourrons ajouter cet équipement aux services de notre organisation et assurer à notre clientèle un lieu sécuritaire», explique Mathieu Rivest, directeur du Camp musical St-Alexandre. L'équipement sera installé dans les prochains jours dans la cafétéria du Camp musical et sera accessible à la clientèle.