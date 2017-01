La Course des neiges Les Aliments ASTA : sports, santé et bonne cause

La Course des neiges Les Aliments ASTA, le samedi 11 février prochain, devrait répondre aux attentes de nombreuses personnes qui pratiquent les sports d’hiver et adoptent de saines habitudes de vie. Cet évènement permettra également de recueillir des fonds pour le programme de sport-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

Le volet sportif consiste en une course (triathlon) à relais en patin, en raquette et en ski de fond. Son aspect familial réside surtout dans une course à pied d’un kilomètre dans la neige. Bien entendu, les équipes participant au triathlon peuvent être également constituées de membres d’une même famille.

Les jeunes tout comme les adultes sont donc invités à relever ce défi, seul ou en équipe. Les inscriptions sont en cours et se font directement dans Internet via un formulaire en ligne disponible à l’adresse suivante : inscriptionenligne.ca/coursedesneiges. La Course des neiges se tiendra dans un quadrilatère situé près de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, délimité par l’anneau de glace Frontenac et le parc du Campus-et-de-la-Cité. Le premier départ sera donné vers 10 h.

«Tout a été prévu pour rendre cette journée accessible à tous. D’ailleurs, des gens pourront se procurer de l’équipement sportif au Musée du Bas-Saint-Laurent», a souligné Marie-Ève Ouellet, coordonnatrice de l’évènement. Des médailles seront remises aux trois premiers de chacune des catégories. Cependant, au terme de la distance, tous recevront une médaille en vue de souligner leur participation.

L’organisation peut compter sur un commanditaire majeur, Les Aliments ASTA, de même que sur plusieurs partenaires du milieu. «À notre école, nous avons développé le sport tant pour notre élite que pour l’ensemble de nos élèves. La Course des neiges Les Aliments ASTA trouve éco dans le programme École en santé. Elle se veut une fenêtre ouverte sur notre communauté», a mentionné Sylvie Soucy, directrice de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.