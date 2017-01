Des productions d’ici à MAtv

En misant sur des idées citoyennes et des contenus distinctifs, MAtv Bas-Saint-Laurent portera à l’écran cet hiver de nouvelles émissions proposées, une fois de plus, par des gens d’ici, soit plus de 50 % de sa programmation.

«Cuisinez votre Boîte Fraîcheur» est de retour sur vos écrans. Au grand bonheur de la communauté, l’émission «coup de cœur» 2015 des abonnés de Vidéotron est de retour avec une nouvelle série de 12 émissions présentées dès le lundi 30 janvier à 17 h 30. En compagnie de l’animatrice Amélie Dionne, personnalité et chef invités se donnent le défi de cuisiner, tous les lundis, avec les fruits et légumes de la Boîte.

Présentée par Benoit Ouellet, Les Sessions Sparages seront présentées dès lundi le 30 janvier à 18 h. Ce nouveau concept d’émission vise à faire découvrir les musiciens de la région, et auteurs-compositeurs-interprètes sous forme de sessions.

Mise À Jour (première diffusion le mardi 7 février à 18 h 30), la seule émission entièrement consacrée aux affaires publiques, est de retour pour une nouvelle saison avec un nouvel animateur, Samuel Moreau. «Permettre aux gens de la région de s’approprier leur télé, c’est la mission que nous nous sommes donnée», explique Maggy Marquis, superviseure à MAtv Bas-Saint-Laurent. Ainsi, au cours de la dernière année, une dizaine de bénévoles ont contribué à la production d’émissions derrière et devant la caméra à MAtv Bas-Saint-Laurent.