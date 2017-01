Un lynx filmé à Saint-Antonin

Un motoneigiste de Saint-Antonin a eu de la compagnie pendant quelques secondes lors d’une balade, dimanche après-midi, dans un sentier de la municipalité. Un lynx s’est pointé le bout du nez.

Rhino Tremblay a aperçu le félin vers 14 h 30 dans des sentiers non loin du rang 6. Il a aussitôt sorti son téléphone et a réussi à le capter quelques secondes en vidéo, alors que celui-ci traversait la voie à quelques mètres devant sa motoneige.

«C’est surprenant de voir ça pendant une balade en motoneige. On sait qu’on ne risque rien, mais en même temps, on ne les connaît pas ces petites bêtes-là», a-t-il partagé. «On ne sait pas ce qu’ils peuvent faire. On commence à en voir de plus en plus.»

Les lynx semblent effectivement de plus en plus présents dans la région. Cet été, plusieurs personnes en ont observé à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Certaines d’entre elles avaient même réussi à capter de belles images. Les observations semblent d'ailleurs tout aussi nombreuses en période hivernale.