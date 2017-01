Téléphonie cellulaire : la MRC de Témiscouata veut un portrait juste

La MRC de Témiscouata a lancé un processus d’appel d’offres afin d’obtenir un portrait juste de la mise en place de la téléphonie cellulaire sur l’ensemble de son territoire. «Qu’est-ce qu’il nous manque? À quel cout? L’entreprise retenue aura à nous fournir des scénarios», a expliqué Jacky Ouellet, directeur général.

Le mandat confié par la MRC comprend donc une analyse de son territoire au grand complet. «Nous pourrions avoir trois scénarios, un premier avec une couverture plus complète, un second moyen et un troisième minimaliste», a précisé M. Ouellet. La MRC de Témiscouata compte environ 20 000 habitants. L’axe de l’autoroute 85 (route 185) est relativement bien couvert. La téléphonie cellulaire est aussi accessible dans le secteur de Pohénégamook et Rivière-Bleue.

«Nous voulons une évaluation pour savoir combien ça pourrait couter?», a indiqué le directeur général. Avec en main une bonne estimation des besoins et des couts, la MRC de Témiscouata pourrait alors se tourner vers l’entreprise privée en télécommunication afin de négocier un partenariat. Les gouvernements du Canada et du Québec ont également annoncé des programmes d’aide financière à cet effet. «Nous serons en meilleure position pour présenter des demandes», a souligné Jacky Ouellet.

«Les entreprises soumissionnaires devront également nous proposer un calendrier pour l’étude; on s’attend à ce que ça puisse se faire rapidement», a-t-il ajouté.

Pour sa part, Guy Caron, député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, est lui aussi au fait de la problématique de la couverture de la téléphonie cellulaire en région. «Les données que j’ai pu consulter indiquent qu’il en coute environ 500 000 $ pour installer une tour en milieu rural», avait-il précisé.