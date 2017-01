Vingt élèves partiront à la découverte du Maroc en avril prochain

Une délégation formée de 20 élèves des 4e et 5e secondaires et de trois accompagnateurs du Collège Notre-Dame se rendra au Maroc dans le cadre d’un périple de neuf jours, du 8 au 16 avril prochain.

Axé sur la découverte, le défi et le dépassement de soi, le voyage 3D Destination Maroc a pour objectif de faire vivre aux jeunes des expériences uniques à travers la visite d’un pays d’une grande richesse culturelle, le défi de passer deux nuits en plein désert et le dépassement inspiré par l’ascension d’une montagne et l’initiation au surf.

Annie Bouchard, personne-ressource en relation d’aide et adjointe à la vie scolaire au Collège, souligne : «C’est le premier projet du genre au Collège. Nous voulons que les élèves sortent de leur zone de confort et ouvrent les yeux sur le monde, qu’ils s’inspirent de ce peuple maghrébin, qu’ils reviennent transformés par les rencontres qu’ils auront faites. Durant le voyage, ils découvriront et partageront les coutumes de plusieurs familles. Ils côtoieront des gens qui vivent sous différents climats et doivent s’adapter à diverses conditions pour se nourrir et se loger.»

PRÉPARATIFS

Depuis le début de l’année scolaire, les 20 élèves participant au projet contribuent étroitement à la planification et à la préparation du voyage, ce qui implique notamment la réalisation d’activités de financement, de recherche et de préparation physique. Un programme d’entrainement a d’ailleurs été conçu spécialement pour eux par Julie Fortin, kinésiologue, afin qu’ils soient prêts physiquement à vivre les différentes étapes du voyage.

Selon Simon Faucher, enseignant : « Nous souhaitons faire voyager nos élèves autrement, élargir leurs horizons, leur donner le goût de voir le monde et les faire grandir. Nous voulons qu’ils réalisent qu’en s’engageant activement dans un projet et qu’en se fixant des objectifs, ils améliorent leur motivation, leur détermination et leur persévérance. Notre plus grand souhait est qu’à la suite de cette expérience intense, ils soient mieux outillés pour affronter les épreuves que la vie peut leur réserver. »

Lors de ce voyage, le groupe d’élèves sera accompagné par Annie Bouchard, Julie Fortin, ainsi que par Simon Faucher.