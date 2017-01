Univers Emploi officiellement inauguré

Le 29 juin dernier, quatre organismes offrant des services en employabilité ont ouvert leurs bureaux au premier étage du Centre commercial Rivière-du-Loup pour former le guichet unique Univers Emploi. Le 23 janvier, on a procédé à son inauguration officielle et à la présentation de l’entité fusionnée.

«Univers Emploi est le résultat d’un travail de concertation unique au Québec, un regroupement de quatre organismes et une fusion sur une base volontaire», a commenté Gilles Goulet, président du nouvel organisme. Celui-ci repose maintenant sur les 33 employés qui faisaient auparavant partie de l’entreprise d’entrainement Bioglobe, du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Rivière-du-Loup / Les Basques, du Club emploi-carrière et du Service externe de main-d’œuvre (SEMO) KRTB.

«Ce regroupement permet de réaliser des économies d’échelle et de maximiser les services», a ajouté M. Goulet. Le budget d’Univers Emploi s’élève à près de 1,9 million de dollars, dont 75 % en ressources. «Il n’y a pas eu de baisse, c’est comparable au budget cumulatif des quatre organismes», a noté Gino Albert, directeur général d’Univers Emploi.

«Comme des directrices générales quittaient pour la retraite, il n’y a pas eu de perte d’emploi», a commenté le ministre Jean D’Amour, député de Rivière-du-Loup – Témiscouata. Les points d’accès au Témiscouata, dans le Kamouraska ainsi que dans les Basques demeurent au même endroit dans un souci d’offrir un service de proximité.

Plus de 2 000 clients sont rencontrés annuellement à l’intérieur des 30 différents services et programmes offerts à une population de 16 ans et plus : service d’aide à la recherche d’emploi; mise à jour de compétences en informatique, en comptabilité, en bureautique à l’intérieur d’une entreprise simulée; perfectionnement des connaissances en français ainsi qu’en anglais; service d’orientation; journée d’exploration pour la mise en valeur du milieu de vie et du marché du travail des MRC de Rivière-du-Loup ainsi que des Basques pour ensuite accompagner les nouveaux arrivants; promotion et développement de l’entrepreneuriat.

Nous reconnaissons pour la coupe du ruban, de gauche à droite : Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, Jean D’Amour, ministre et député de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Gilles Goulet, président d’Univers Emploi, Benoît B. Lymburner, directeur régional d’Emploi-Québec et Gino Albert, directeur général d’Univers Emploi.