L’Association québécoise de prévention du suicide et ses partenaires lanceront prochainement la 27e Semaine nationale de prévention du suicide (SPS). Elle se déroulera du 29 janvier au 4 février 2017 sous le thème Le suicide n’est pas une option.

Les objectifs visés par cette semaine sont de sensibiliser les citoyens et les décideurs à l’ampleur du problème et aux moyens de le réduire, d’augmenter la connaissance des ressources d’aide dont la ligne 1 866 APPELLE, disponible partout au Québec 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et de mobiliser la population du Québec autour de l’affirmation «Le suicide n’est pas une option».

Mélanie Dumont, directrice générale du Centre prévention suicide du KRTB, souligne que «le suicide ne doit plus être considéré comme une réponse à la souffrance. De plus, il est important que collectivement nous prenions position et s’engagions pour la cause». Elle ajoute que «c’est ensemble, en étant à l’écoute et en agissant en tant que communauté solidaire, que nous arriverons à renforcer le filet humain autour des gens vulnérables et à éviter que des être chers glissent entre les mailles du filets».

SOULIGNER DANS SON MILIEU

Parmi les pistes de prévention du suicide, le filet de sécurité humain qu’on bâtit autour des personnes vulnérables et le sentiment d’appartenir à une communauté en font parties. Chacun peut y contribuer en posant certains gestes tels que :

Offrir des épingles « T’es important pour moi » à leurs proches afin d’exprimer l’importance qu’ils ont pour eux;

Partager les messages de prévention sur les réseaux sociaux;

Signer et faire signer la Déclaration pour le prévention du suicide : http://www.aqps.info/sengager/

Organiser une activité de sensibilisation dans son milieu.

ACTIVITÉS

Au KRTB, la Semaine de prévention du suicide débute avec la 10e édition de la Marche des Survivants. C’est effectivement, le 29 janvier 2017 dès 13h30 que le départ sera donné par notre parrain d’honneur Sylvain Bureau, animateur de radio au FM 107,1 CIBM au 35-D rue St-Louis, soit devant les locaux du CPS du KRTB.

Pour une 5e année, le 7 février, de 11 h 30 à 13 h 30, à la piscine du Cégep de La Pocatière, aura lieu l’activité Détente nordique. Cette activité est une collaboration entre le Cégep de La Pocatière, l’Institut de Technologies Agroalimentaires (ITA), le CISSS BSL, Installation Kamouraska Point de service CLSC La Pocatière, La Traversée et le CPS du KRTB.

De plus, certaines municipalités et entreprises seront visitées, entre autre en collaboration avec le CISSS du BSL Installation Témiscouata afin de distribuer l’épingle. Comme à chaque année, nous poursuivons nos sensibilisations dans différents milieux et ce à la demande de ces derniers. Il reste quelques moments de libres, alors si vous êtes intéressés à nous rencontrer, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du CPS du KRTB.