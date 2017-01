Un nouveau centre des loisirs pour Cacouna en 2017?

Le projet de centre de loisirs à Cacouna va bon train, et déjà, un montant de 220 000$ provenant d’entreprises impliquées dans la campagne de financement a été amassé. Le cout total de la nouvelle construction est évalué à 1,78 M$.

De plus, la Municipalité confirme une mise de fonds de 105 000$. Un règlement d’emprunt de la part de Cacouna permettra de compléter la contribution du milieu. «Tous les travaux d’infrastructures sont terminés à la municipalité, donc la priorité peut maintenant être mise sur le nouveau centre des loisirs», explique la mairesse de Cacouna, Ghislaine Daris. Cette dernière espère que la participation locale encourage les gouvernements à accepter de financer ce projet, dans le cadre du Fonds chantiers Canada-Québec. Elle souhaite que le projet soit financé en trois tiers, soit 593 000 $ pour chacun des gouvernements (fédéral et provincial), et ce même montant de la part du milieu, dans le cadre du Fonds chantiers Canada-Québec.

Un montant de 225 000$ provenant du remboursement de la taxe sur l’essence pourra également s’appliquer, provenant du gouvernement du Canada. La Municipalité souhaite aller en appel d’offres à la fin du mois de janvier, conditionnellement à l’obtention des subventions gouvernementales. Cependant, les députés Jean D’Amour au provincial et Bernard Généreux du fédéral ne sont pas en mesure de confirmer si le financement sera bel et bien octroyé à ce projet. Une rencontre est prévue le 23 janvier entre Jean D’Amour et Ghislaine Daris à ce sujet.

On compte pour le moment les contributeurs Toitures Estbec, Pièces d’autos GRD, Meunerie Cacouna, Place St-Georges, et une dernière entreprise dont le nom sera dévoilé au printemps. Martin Lévesque et Francine Forget sont coprésidents d’honneur de cette campagne de levée de fonds.

Le nouveau bâtiment serait construit sur un étage seulement et possèderait une vocation intergénérationnelle, accueillant à la fois le Centre-Jeunes et Loisirs Kakou, afin d’aider ces organismes à poursuivre leur mission communautaire.