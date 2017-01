Quatre étudiants débattent d’enjeux à l’Assemblée nationale

Ils sont jeunes, motivés et intéressés par la politique. Du 9 au 13 janvier, quatre étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup ont participé à la 25e législature du Forum étudiant qui s’est déroulé à l’hôtel du Parlement de l’Assemblée nationale du Québec.

Ces jeunes ont eu une occasion unique de débattre d’enjeux qui leur tiennent à cœur en se mettant dans la peau d’élus et de journalistes. Il s’agit de Joanie Bouchard, Vincent Croteau, Tommy Lagacé et Coralie Lepage. Leur accompagnatrice était Édith St-Amand.

En tout, ils étaient plus de 145 étudiants en provenance de 26 cégeps et collèges du Québec. Cette simulation parlementaire était présidée par François Gendron, vice-président et doyen de l’Assemblée nationale. Pendant cinq jours, ces jeunes ont pris part à des débats, travaillé au sein de caucus et étudié des projets de loi en commission parlementaire.

Dans les rôles de député, de ministre, de président, de journaliste ou d’attaché de presse, ils ont discuté de trois projets de loi qu’ils ont préalablement écrits et sélectionnés : Loi visant l’accroissement de la natalité et une valorisation des valeurs familiales, Loi visant l’amélioration de l’intégration des immigrants au Québec et Loi rendant universel le don d’organes et de tissus.