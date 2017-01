Une tournée des entreprises en réponse à la pénurie de main-d’œuvre

Pour une deuxième année consécutive, le député fédéral de Montmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup Bernard Généreux, se lance dans une tournée des entreprises de sa circonscription.

Après l’industrie du tourisme en 2016, il visitera en 2017 les entrepreneurs qui sont à la recherche de main-d’œuvre du 25 février au 31 mars. Il se mettra dans la peau d’un employé qui doit effectuer les tâches du poste à combler. Il souhaite ainsi explorer des pistes de solutions à la problématique de la rareté de la main-d’œuvre et la recherche de travailleurs dans des secteurs d’activité variés dans le Bas-Saint-Laurent et dans Chaudière-Appalaches.

Le député travaillera de concert avec les médias traditionnels et sociaux pour promouvoir l’entreprenariat des quatre MRC de sa circonscription. «J’ai opté pour les nouvelles technologies parce qu’elles sont déterminantes pour le développement des affaires (…) La tournée fera l’objet de publications sur les plateformes telles que Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, et Youtube. On y retrouvera des entrevues avec des gens d’affaires passionnés, des montages vidéo des visites que j’effectuerai et surtout, les chercheurs d’emploi pourront trouver des renseignements pertinents et postuler», affirme Bernard Généreux.

Le député n’a pas la prétention de se substituer aux organismes de recrutement de personnel. Il a d’ailleurs travaillé en collaboration avec des représentants des quatre MRC et des dirigeants d’entreprise pour trouver une méthode qui permettrait un important rayonnement de la circonscription et des postes disponibles. Le député souhaite profiter des semaines où il ne siège pas à Ottawa pour promouvoir les petites, moyennes et grandes entreprises de son comté en accroissant leur visibilité.