Le prêt des CD et DVD est gratuit à la Bibliothèque municipale Françoise-Bédard

La Bibliothèque municipale Françoise-Bédard commence l’année avec une bonne nouvelle pour les citoyens louperivois et ses abonnés : l’abolition définitive des frais d’emprunt pour les disques compacts et DVD.

À l’ère où l’information et la culture sont diffusées sur de nombreux supports dont le numérique, la bibliothèque poursuit ainsi sa mission d’accessibilité à la culture auprès de l’ensemble de la population. En vigueur depuis le 1er janvier, cette nouvelle mesure s’inscrit également dans la politique familiale de la Ville ainsi que dans la démarche S’engager pour un futur stimulant, alors qu’elle facilite l’accès à un meilleur éventail de services, peu importe le revenu des familles. Avec l’abolition de ce frais, il ne demeure d’ailleurs plus aucun document à la bibliothèque pour lequel il faut délier les cordons de sa bourse.

Question statistiques, il est intéressant de noter que la bibliothèque abrite une collection qui compte pas moins de 62 789 livres, 5 777 CD, 1 931 livres numériques, 815 DVD et 716 livres audios, qui s’ajoutent aux éditions archivées et actuelles de plus d’une centaine d’abonnements à des revues et journaux. Pas étonnant que la bibliothèque soit à l’étroit en ses murs et projette un agrandissement!

Tous les documents, y compris les CD et DVD, sont facilement repérables dans le catalogue de la bibliothèque. Au besoin, c’est avec plaisir que le personnel de la bibliothèque pourra guider les usagés dans leurs recherches. Pour tout savoir des activités et services, consultez par ailleurs notre site Web ou notre page Facebook : www.facebook.com/BibliothequeFrancoiseBedard.