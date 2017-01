De 15 à 25 cm de neige attendus au KRTB d'ici mercredi

À peine a-t-on terminé de pelleter les restes de la dernière tempête de neige que déjà se présente la prochaine. Environnement Canada a émis, ce mardi, un avertissement neige pour le Kamouraska, Rivière-du-Loup, le Témiscouata et les Basques.

L’accumulation, prévue cette fois entre 15 et 25 centimètres par secteur, est attendue surtout en soirée et au cours de la nuit prochaine. Les flocons tombaient toutefois déjà sur Rivière-du-Loup en milieu d'après-midi et ils devraient continuer de valser ainsi jusqu'en avant-midi mercredi.

La situation touche tout le Québec, alors qu’une dépression provenant des Rocheuses se déplace tranquillement vers la Gaspésie. Les précipitations seront accompagnées de fortes bourrasques de vent pouvant atteindre jusqu'à 70 km/h près du fleuve.

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Du côté de la Sûreté du Québec, on rappelle l’importance d’adapter sa conduite aux conditions routières changeantes, puisque l'accumulation rapide de neige (et la poudrerie) pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits.

D’ailleurs, il n’est pas impossible que la SQ déclenche une opération Griffe qui visant justement le changement de comportement des usagers du réseau routier, en amont d’une tempête hivernale et de détérioration des conditions routières.

Lors du lancement d’une opération Griffe, les policiers sont présents en plus grand nombre afin d’intervenir aux endroits stratégiques du réseau routier. Ils assurent le respect du Code de la sécurité routière, particulièrement en ce qui a trait à la vitesse et à la conduite non adaptées lors de conditions météorologiques et routières difficiles.