L’Association du cancer de l’Est du Québec rend hommage à ses bénévoles

Le 8 décembre, l’Association du cancer de l’Est du Québec a tenu un évènement pour mettre en lumière le travail et l’apport exceptionnel de ses 2 700 bénévoles répartis partout au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

L’appui de ces femmes et ces hommes de cœur, jumelé à la générosité des donateurs et partenaires, permet d’offrir aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches, partout sur le territoire, des services qui les aident à se sentir mieux physiquement et psychologiquement.

Lors de cet évènement, plusieurs bénévoles ont reçu un prix Hommage en reconnaissance du travail colossal qu’ils accomplissent dans l’ombre. L’Association du cancer de l’Est du Québec tient à féliciter :

Dave Dumas, de Squatec, bénévole pour le Défi Têtes à prix depuis 2009, Anne-Marie Demers, de Rimouski, bénévole à la saisie informatique depuis 2005, Jeannine Desrosiers, de Matane, bénévole à la confection de chapeaux depuis 2013, Marie-Christine Fillion Parent, de Rimouski, bénévole à l’animation en soirée, pour le service d’entraide et d’accompagnement Perce-Neige ainsi que pour la campagne porte-à-porte depuis 2011. Elle a reçu le prix Hommage de la relève, qui reconnait le travail assidu de jeunes bénévoles. Léa Gallant, de Saint-Alexis-de-Matapédia, bénévole « capitaine » à la campagne porte-à-porte depuis 2002, Lucie Gauvin, de Rimouski, bénévole au dépôt et au soutien technique depuis 2007, à titre posthume, Chantale Larrivé, de Rimouski, bénévole pour les ateliers «Belle et bien dans sa peau» depuis 2010, Francine Lévesque, de Rimouski, bénévole au service d’entraide et d’accompagnement Perce-Neige depuis 2008, Yvonnette Noël Deraps, de Minganie, bénévole « capitaine » à la campagne porte-à-porte depuis 2002, Marie-Paule Rioux, de Rimouski, bénévole à l’accueil et à la réception de l’Hôtellerie Omer-Brazeau depuis 2012, Bruno Roy, de Rimouski, bénévole au service d’entraide et d’accompagnement Perce-Neige depuis 2006 et l’équipe d’employés de la Ville de Rimouski, bénévoles pour la campagne téléphonique depuis 2013.

Depuis plus de 30 ans, l’Association du cancer de l’Est du Québec met en place des services qui procurent un soutien réconfortant aux personnes touchées par la maladie, leur permettant de se sentir mieux physiquement et psychologiquement. Grâce à la générosité des gens de l’Est-du-Québec, l’Association peut soutenir la population de l’ensemble de son territoire à toutes les étapes de la maladie : durant la période d’investigation, pendant les traitements et au moment du retour à la maison.