Jo-Annie Lagacé, graphiste coordonnatrice, est à l'emploi d'info Dimanche depuis 10 ans.

Ce que vous inspire Info Dimanche :

Travailler pour Info Dimanche est une source de motivation constante. L'équipe est dynamique, toujours axée sur le dépassement de soi et les nouvelles tendances. Au niveau graphique, les défis sont grands et les projets, nombreux!

Mes intérêts et passions dans la vie :

La vie, ça peut être long quand on n’est pas heureux; je m’efforce donc de semer du bonheur autour de moi… apprendre à mes enfants que le plus important est le positif qu’on retient d’un évènement. Partager des moments en camping avec eux, pour leur bâtir une merveilleuse boîte à souvenirs. J’aime également la lecture, le cinéma et particulièrement la ville de Las Vegas et ses canyons environnants.

