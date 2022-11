La Librairie du Portage lance son catalogue de Noël

Voir la galerie de photos

La Librairie du Portage, située au Centre commercial de Rivière-du-Loup, contribue depuis des années à la promotion de la littérature francophone. Avec leur expérience, l’équipe de libraires s’adapte à tous les lecteurs et propose des suggestions de livres variés, que vous soyez à la recherche d’un roman, d’une biographie, d’un livre de sociologie et plus encore. À l'approche du temps des fêtes, la Librairie du Portage est un incontournable dans la région.

La Librairie lance justement son catalogue de Noël. Valérie et Justine ont tourné leur toute première chronique vidéo pour vous proposer des idées de cadeaux à mettre sous le sapin! Cette dernière porte sur la littérature, alors si vous voulez augmenter la pile à lire d'un de vos proches, c'est la vidéo à regarder!

En quête d'idée pour le temps des fêtes, pour soi ou comme présent à offrir, n'attendez pas, le catalogue est déjà disponible sur le site Internet au www.librairieduportage.com

La librairie offre aussi un système de commandes de livres diversifiées qui s’étend jusqu’en Europe. Une variété de jeux, d’articles de papeterie ainsi que des cadeaux est proposée.