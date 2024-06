Jeux de l’Est-du-Québec en athlétisme à Pohénégamook

La saison des triathlons au Québec est officiellement débutée avec, entre autres, la tenue du triathlon de Québec, le samedi 1er juin. L’évènement se tenait à la base de plein air de Sainte-Foy et deux triathlètes de la région y prenaient part. Sur la distance olympique (1500m de nage, 40km de vélo, 10km de course à pied), Daniel Lepage et Émilie ...