45 athlètes du KRTB à la Finale des Jeux du Québec de Rimouski 

La région de l’Est-du-Québec sera représentée par une délégation de 196 athlètes lors de la 57e Finale des Jeux du Québec qui se tiendra du 21 au 29 juillet à Rimouski. De ce nombre, 167 sont en provenance du Bas-Saint-Laurent et 29 de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Toutes les MRC de la région sont représentées sur la délégation régionale.

Concrètement, 45 athlètes du KRTB se dépasseront lors de cet événement de grande envergure, soit 7 du Kamouraska, 30 de Rivière-du-Loup, 6 du Témiscouata et 2 des Basques. Notons que la MRC de Rimouski-Neigette est la plus représentée avec 87 athlètes.

Du Kamouraska, on retrouve : Adèle Bérubé (baseball), Alice Caron (volleyball), Zoé Couturier (baseball), Joanie Dion (basketball), Charles-Étienne Dionne (baseball), Léa Ouellet (baseball) et Yoan St-Laurent (baseball).

Des Basques, on retrouve Élie Labonté (baseball) et Agathe Levesque (baseball), toutes les deux de Saint-Mathieu-de-Rioux.

Les athlètes de la MRC de Rivière-du-Loup sont : Léa-Rose April (athlétisme), Julianne Beaulieu (natation), William Bellavance (golf), Marie-Maude Bérubé (natation), Olivier Champagne (golf), Mazigh Badis Cherigui (soccer), Gabriel Côté (soccer), Alexandre Desjardins (natation), Juliette Dionne (athlétisme), Emma Dubé (athlétisme), Félix Lacombe (athlétisme), Anabelle Larouche (athlétisme), Félix Lechasseur (soccer), Zachary Lepage (athlétisme), Charles Lizotte (soccer), Éloïse Malenfant (soccer), Gabriel Massé (athlétisme), Roxane Michaud (natation), Jeanne Moreau (natation), Kelly-Ann Ouellet (soccer), Léane Ouellet (athlétisme), Julien Paré (soccer), Élodie Pelletier (soccer), Maude Perron (athlétisme), Nathaniel Pilette (natation), Laurence Proulx (athlétisme), Vincent Rochefort (baseball), Charles Roy (soccer), Charles St-Pierre (baseball) et Méanne Thériault (athlétisme).

Enfin, du Témiscouata, feront partie de la délégation de l'Est-du-Québec : Maxime Banville (baseball), Samuel Banville (baseball), Aurélie Bélanger (athlétisme), Adam Caron (baseball), Jérémie Lahey (athlétisme) et Anaïs Michaud (athlétisme).

18 DISCIPLINES

La région de l’Est sera représentée dans 18 disciplines réparties sur deux blocs de compétition. Au premier bloc, les athlètes de l’Est-du-Québec compétitionneront en athlétisme, baseball masculin, basketball féminin, basketball masculin, natation, triathlon, volleyball de plage féminin et volleyball de plage masculin.

Lors du deuxième bloc, ce sera au tour des athlètes en baseball féminin, golf, natation artistique, soccer féminin, soccer masculin, tir à l’arc, vélo de montagne, voile, volleyball féminin et volleyball masculin de défendre nos couleurs. La région est absente dans une discipline soit, le cyclisme sur route.

Pour bien encadrer cette délégation aux plans technique et humain, Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent a mis sur pied une mission de 14 personnes à laquelle se greffera une équipe de 43 entraîneurs et accompagnateurs.

La délégation de l’Est-du-Québec comptera 196 athlètes à Rimouski, comparativement à 152 à Laval il y a 12 mois à peine. «Plusieurs de nos sports individuels affichent complet pour le nombre d’athlètes admissibles. L’arrivée du baseball féminin, le transfert de la natation artistique de l’hiver à l’été et le retour de la voile gonflent les chiffres de la délégation. Nous pouvons nous attendre à de belles performances de la part de nos athlètes à la maison», mentionne Josée Longchamps, chef de délégation.

UNE FINALE À LA MAISON

Après la Finale à Rivière-du-Loup cet hiver, c’est au tour des athlètes d’été d’avoir la chance de performer à la maison devant parents et amis. Josée Longchamps, la chef de délégation, invite la population locale à se rendre sur les différents sites de compétition pour encourager nos athlètes.