Un doublé en haltérophilie pour Julie-Anne Bouchard

Le dimanche 5 et le lundi 6 mars prochain, le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata va accueillir, en collaboration avec la Fédération québécoise de ballon sur glace, le Challenge M16 (16 ans et moins). C’est un total de 10 équipes et de 150 joueurs qui seront attendus à l’aréna Cascades de Témiscouata-sur-le-Lac secteur Cabano. Les ...