Plus de 10 500 $ amassés grâce au Match en rose des 3L de Rivière-du-Loup

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup a remis un montant record de 10 511,10 $ à la Fondation du cancer du sein du Québec au terme de son traditionnel Match en rose le 24 février. Les 1 400 spectateurs, l’assistance la plus nombreuse de la saison au Centre Premier Tech, ont eu droit à une autre victoire lors de cette soirée, au pointage de 6 à 4 contre les Bâtisseurs de Montcalm.

«Je suis content que ça se finisse comme ça parce que pour l’organisation, c’était un match important et les gars le savaient. En troisième période, on est sortis très fort», constate l’entraineur des 3L de Rivière-du-Loup, Éric Haley. L'ambiance était à la fête, de nombreux spectateurs portaient des accessoires roses afin de montrer leur support à la cause.

Au début du match, les joueurs des 3L ont eu de la difficulté à trouver leur rythme et ils ont manqué des filets ouverts, atteint des poteaux. Avant le match, la présidente d’honneur du Match en rose et marathonienne, Danielle Amyot, s’est adressée aux joueurs louperivois.

«Je leur ai dit que quand j’ai su que j’avais le cancer, j’avais déjà un marathon de prévu le 9 octobre à Chicago. Je suis allée le faire et deux jours plus tard, j’étais sur la table d’opération pour faire enlever ma masse […] J’ai décidé de prendre toute mon épreuve comme une course d’endurance, qu’il y a des hauts, des bas et que j’allais passer le fil d’arrivée. Nous sommes unis par le sport», relate Mme Amyot.

Elle souhaitait inspirer les joueurs à aller jusqu’au bout pour la foule du Centre Premier Tech, réunie pour le traditionnel Match en rose au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec.

En fin de première période, les joueurs ont retraité au vestiaire alors que la marque était de 2 à 2 au tableau indicateur. Les buts ont été marqués par Kevin Gadoury et Marc-André Tourigny des Bâtisseurs et par Maxime St-Cyr et Simon Chevrier des 3L. La 2e période s’est terminée à la faveur des Bâtisseurs, en avance 4 à 3. Marc-André Tourigny et Dany Potvin ont réussi à déjouer Émilien Boily des 3L. Samuel Thibault a répliqué avec un important but pour les 3L, à 12 secondes de la fin de la deuxième période.

Simon Chevrier, Anthony Gagnon et Olivier Mathieu se sont ensuite tous inscrits au pointage pour les 3L, sans réplique des Bâtisseurs de Montcalm.

«Certains joueurs étaient touchés un peu plus personnellement dans leur famille. C’est un match qu’on devait donner à l’organisation qui travaille fort et à toutes les femmes qui subissent ce cancer-là. Je suis bien fier des gars», ajoute Éric Haley. Il souhaite que cette importante victoire à domicile donne de la confiance offensive à ses joueurs pour la fin de la saison.

«Je suis fière du résultat, cette expérience a été positive d’un bout à l’autre», conclut la présidente d’honneur du huitième Match en rose des 3L de Rivière-du-Loup, Danielle Amyot. Depuis 2014, cette initiative a permis d'amasser plus de 45 000 $.