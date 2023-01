Tournoi Midget : les injures d’un père dénoncées par un arbitre 

Les excès de colère et les injures de parents envers les arbitres, peu importe la discipline, doivent être dénoncés. C’est pourquoi l’arbitre en chef du Bas-Saint-Laurent, Samuel D’Auteuil, n’a pas hésité à publier sur les réseaux sociaux des vidéos publiques dans lesquelles un père de famille injure et critique les officiels lors d’un récent tournoi de hockey disputé à Rivière-du-Loup, le 9 janvier.

M. D’Auteuil a relayé différents extraits d'une vidéo enregistrée en direct par un parent dans les gradins lors du Tournoi Provincial de Hockey Midget M18 Desjardins. Rapidement, les commentaires et les interactions se sont accumulés sous sa publication personnelle, lundi et mardi.

«Voici à quoi peut ressembler le quotidien que vivent les officiels aux hockey lorsqu’ils sont sur la patinoire», a-t-il écrit. «Çe type de comportement et de paroles doit cesser, le savoir-vivre ne s’arrête pas à l’entrée d’un aréna», a-t-il ajouté.

Dans les extraits vidéos, un homme – qu’on ne voit pas – déverse son fiel envers le travail des officiels lors d’un match d’une équipe louperivoise disputée au Centre Premier Tech. Certains commentaires sont adressés aux spectateurs près de lui, d’autres sont lancés directement aux officiels sur la glace.

«Eille, ce n’est pas qu’un champion celui-là! C’est lui le héros, cet arbitre-là, c’est le meilleur…ost** de cal***! Ost** de bon rien d’arbitre de cr***. Sont vraiment colons!», a crié le père d’un joueur en direct sur Facebook.

«C’est l’enfer, on est chez nous et ce sont les arbitres qui nous fourrent. On se fait fourrer par les arbitres!», a-t-il plus tard ajouté.





UNE «NORMALITÉ» REGRETTÉE

Rejoint en fin de journée, mardi, Samuel D’Auteuil a expliqué avoir décidé de partager les extraits pour dénoncer le comportement de l’homme en question, mais aussi mettre en lumière le fait que ces agissements sont maintenant normalisés dans les arénas.

«Pour cet homme, tout semblait normal. Ç’a été diffusé comme ça, comme s’il n’y avait aucun problème, alors que ça n’a pas de bons sens», a-t-il expliqué.

«Pour certaines personnes, crier après les arbitres dans un aréna, c’est la normalité. Mais il n’y aucun autre endroit où on peut accepter que quelqu’un agisse comme ça», a-t-il ajouté.

L’arbitre d’une vingtaine d’année a fait partie de l’équipe d’officiels du récent tournoi de hockey midget. Même s’il n’était pas d’office pour cette partie en particulier, il ne cache que les arbitres reçoivent des insultes chaque fois qu’ils embarquent sur une glace.

«Ce qui sort dans les médias, ce sont souvent les gros évènements. L’entraineur qui sort sur la glace pour s’en prendre à un jeune, ou encore la maman qui frappe un arbitre lors d’un match. Mais les vidéos partagés aujourd’hui montrent vraiment le quotidien des arbitres. Il y a des commentaires comme ça à chaque match, à chaque fin de semaine, et c’est vrai que ça devient lourd à la longue», a souligné Samuel D’Auteuil.

«Je ne pensais jamais que ma publication allait prendre cet ampleur-là, mais tant mieux si elle peut faire réfléchir certaines personnes.»

Samuel D’Auteuil rappelle qu’il est actuellement difficile de trouver et garder des officiels et il est d’avis que des comportements comme ceux-ci n’encourage pas les jeunes à enfiler le gilet zébré. Pourtant, rappelle-t-il, les arbitres passent «des fins de semaines dans les arénas pour que les jeunes puissent jouer et s’amuser» et sont essentiels à la pratique de nombreux sports.

Selon lui, l’organisation de Hockey Rivière-du-Loup sera invitée à rencontrer l’homme en question afin qu’il puisse réaliser la gravité de ses paroles, notamment puisqu’il n’est exclu que l’officiel ciblé par ses insultes ait à arbitrer une partie de l’équipe louperivoise une nouvelle fois au cours de la saison.