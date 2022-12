Une année de premières et de réussites sportives

Les sportifs et sportives de notre région ont de nouveau représenté leur patelin de main de maitre, au cours de la dernière année, sur les scènes régionale, provinciale et même internationale. Bref rappel de certains accomplissements individuels et collectifs à souligner et à célébrer une nouvelle fois.

Justine Pelletier . Difficile de commencer cette rétrospective autrement. L’athlète louperivoise est sans doute celle qui s’est démarquée au plus haut niveau cette année. Membre de l’équipe canadienne senior de rugby féminin, Justine Pelletier a non seulement participé à la plus récente Coupe du monde de rugby, mais elle y a brillé. Si la formation n’est pas montée sur le podium – ce qu’elle visait –, la demie de mêlée a su profiter de circonstances favorables pour s’imposer comme l’une des meilleures à sa position sur la scène internationale. Un fait d’armes exceptionnel, considérant les athlètes qui occupent ce rôle en Angleterre, en France ou en Nouvelle-Zélande.

Leïla Beaudoin . Quelle année occupée pour Leïla Beaudoin! La boxeuse originaire de Témiscouata-sur-le-Lac, protégée du promoteur Eye of the Tiger, est montée sur le ring à cinq reprises, ce qui correspond à plusieurs semaines d’entrainement intenses. Ses efforts ont d’ailleurs payé, puisqu’elle a remporté chacun de ses affrontements. Beaudoin, qui a écrasé sa plus récente adversaire (en décembre) compte jusqu’à présent 8 victoires en autant de combats chez les professionnels. Cette année, l’athlète de 26 ans s’est aussi élevée en dénonçant publiquement les façons de faire de Boxe Canada dont elle a été victime il y a déjà quelques années. Un modèle à suivre à plusieurs niveaux.

Raphaëlle Tremblay . Depuis quelques années, la nageuse de Rivière-du-Loup se retrouve régulièrement parmi les rétrospectives comme celle-ci, et avec raison. Au cours des derniers mois, Raphaëlle Tremblay a de nouveau accumulé d’excellents résultats à tous les niveaux. En plus de participer à une première Coupe du monde FINA avec Alyssa Ouellet (qu'il ne faut pas oublier) – une première pour les Loups-Marins –, Tremblay s’est illustrée à bon nombre d’autres événements d’envergure, battant des records locaux et régionaux et réussissant différents standards.

Actuellement, la nageuse détient aussi le meilleur chrono à l’épreuve du 200m quatre nages individuelles chez les moins de 18 ans au Québec, ainsi que le deuxième meilleur temps à l’épreuve du 100m style libre.

Michaël Laverrière. Parmi les performances individuelles à souligner, celle du Loupervois Michaël Laverrière aux derniers CrossFit Games se trouve certainement dans la liste. À sa plus récente participation à cette compétition internationale de grande envergure, la plus importante au monde dans le milieu du CrossFit, Laverrière a pris le 4e rang chez les 40-44 ans, prouvant encore une fois sa grande forme physique. Plus tôt dans l’année, le Louperivois, un athlète d’élite, avait également remporté les grands honneurs des Atlas Games, la plus grande compétition au pays.

En terminant, soulignons la première aventure olympique du physiothérapeute Bastien Garon de Dégelis, les grandes victoires des Braves Batitech du Témiscouata, des Guerriers de Rivière-du-Loup et des Sphinx de l’ESRDL, les performances inspirantes d’Andrée-Anne Dumont, Yvan L’Heureux et Line Pelletier à la course, le championnat universitaire canadien de Jessymaude Drapeau au hockey, la domination du Ballon sur glace mineur du Témiscouata dans sa discipline, les championnats d’Olivier Hamel, Michel, Félix et Axele Fortin-Bélanger, Janick Viel et Antoine Caillouette dans leur sport, ainsi que les performances de Philippe Blier, Charlie Caron, Elliot Bérubé, Vincent Brodeur, Ann-Sophie Czech, Louis April, Yoan Perron, Maude Perron, Laurence Charron, Florent Montpetit, Alex Moreau et Antoine Beaudoin.

Il y a tant à souligner, et peu d’espace pour le faire. Soyons fiers de nos athlètes.