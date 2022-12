Pannes électriques : la situation s’améliore dans la région

Le Club de curling Rivière-du-Loup et la région louperivoise seront représentés lors du prochain championnat provincial de curling. L’équipe Godin, formée de Francis Godin, de Guillaume Rousseau et des frères Janick et Jacob Thériault y sera présente grâce à une récente qualification. Il s’agit d’un bel accomplissement, d’autant plus que la ...