Les Loupiots en action à Amqui

Plusieurs patineurs du Club de patinage de vitesse Les Loupiots de Rivière-du-Loup étaient en action au cours de la fin de semaine dernière, alors qu’une compétition régionale avait lieu à Amqui. La sélection des Jeux du Québec a également eu lieu lors de cet événement regroupant les meilleurs patineurs de l’Est-du-Québec.

Pour la sélection des Jeux du Québec, Laurence Charron a terminé 2e du groupe 13 ans féminin. Clara Boudreau-Alexandre a terminé en première position du groupe 14 ans féminin. Le groupe des 13 ans masculin était composé de 4 patineurs des Loupiots. Louka Fournier a terminé en 1re position, devant Cédric Boudreau-Alexandre en 2e position, Nicolas Boucher en 3e position et Adam Pelletier en 4e position.

Chez les 14 ans masculin, Yoan Perron a terminé en 2e position. Chez les 16 ans masculin, Félix Lacombe a donné tout un spectacle et a terminé 1er de son groupe.

Dans le groupe Interrégional 10-11 ans mixte, Emmanuel Lévesque a terminé en 3e position et a remporté une médaille de bronze. Elliot Bérubé a terminé en 5e position dans le groupe 1 des 6-9 ans.

Dans le groupe 2 des 6-9 ans, Benoit Gamache a terminé en 1re position et a remporté une médaille d’or, une d’argent et une de bronze. Dans le même groupe, Dimitri Lévesque a terminé en 2e position et a remporté une médaille d’or et une médaille d’argent. Dans le groupe 3 des 6-9 ans, Marilou Dupuis a connu une compétition parfaite en remportant toutes ses courses, finissant première de son groupe et remportant 3 médailles d’or.

Dans le groupe des 10 ans et plus, niveau régional, Dorothée Morin a terminé en 4e position. Leslie Lévesque a terminé en 4e position dans le groupe des 5 ans et moins. Trois patineurs des Loupiots seront les représentant de l’Est-du-Québec et participeront aux Jeux-du-Québec : Louka Fournier, Clara Boudreau-Alexandre et Félix Lacombe.