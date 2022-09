Le cross-country du Club Filoup est de retour au parc des Chutes de Rivière-du-Loup

Le Club Filoup invite la population à participer à son cross-country qui aura lieu le samedi 24 septembre à compter de 9 h 30, dans le parc des Chutes de Rivière-du-Loup.

«Nous souhaitons offrir un évènement de course avant tout familial et rassembleur et nous avons la chance à Rivière-du-Loup d’avoir le parc des Chutes pour être en pleine nature», explique Stéphane Pelletier, membre du comité organisateur.

Avec un départ de la passerelle à l’entrée du parc, trois distances sont proposées pour répondre à toutes les envies : 1 kilomètre (aller-retour), 3 kilomètres (1 boucle) et 6 kilomètres (2 boucles). «Les trois parcours sont majoritairement sur le sentier principal, sans difficulté technique et ils seront balisés», précise M. Pelletier. Le rendez-vous est dans le stationnement à l’entrée du parc des Chutes (passerelle).

Une remise de prix et un tirage de prix de présence sont prévus sur place à la fin de l’évènement. Les inscriptions sont ouvertes et il suffit de se rendre sur la page Facebook du Club Filoup afin d’avoir accès au formulaire (ou se rendre à l’adresse clubfiloup.org/cross-country). Il sera aussi possible de s’inscrire sur place.

AUTOMNE-HIVER

Les entrainements des différents groupes du Club Filoup débuteront dans les prochains jours : athlétisme pour les jeunes (trois groupes : initiation, progression et récréatif) et course à pied pour les adultes (1 à 2 entrainements par semaine) avec en nouveauté une offre récréative gratuite pour s’initier à la course à pied, une fois par semaine. Tous les détails des horaires et les informations pour les inscriptions sont disponibles via la page Facebook et sur le site Internet du Club www.clubfiloup.org.